Nato, esercitazioni nel Mar Baltico: "Attacco russo? Potrebbe verificarsi in qualsiasi momento"

28 maggio 2026 a

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L'alleanza atlantica ha condotto esercitazioni sull'isola svedese di Gotland, nel Mar Baltico, simulando uno scenario di possibile attacco russo. L'operazione ha coinvolto circa 18.000 soldati provenienti da 13 paesi, che si sono addestrati a molteplici situazioni fra cui anche un possibile sbarco segreto di truppe russe da una nave civile. Per il capo della Difesa svedese, Michael Klasson, un'offensiva di Mosca "potrebbe verificarsi in qualsiasi momento".

L'isola che ha ospitato la Nato si trova a 300 chilometri da Kaliningrad, in Russia, ed è considerata uno dei punti strategici del Mar Baltico. Grazie alla sua posizione, ha meritato il nome di "portaerei inaffondabile" e i caccia di stanza sul suo territorio possono raggiungere le capitali di Estonia, Lettonia e Lituania in pochi minuti.

Nel frattempo, Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi baltici per comandare le forze sul fianco orientale della Nato e contribuire a scoraggiare la Russia. Noto come 1GNC, il centro "assumerà un ruolo di comando in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia" nei prossimi mesi.