La Francia abroga il Code Noir 178 anni dopo l'abolizione della schiavitù

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Angela Bruni 28 maggio 2026 a

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La Francia abroga il Code Noir di Luigi XIV, la legge che classificava le persone come proprietà. Se ne ricorda 178 anni dopo aver abolito la schiavitù. Questa volta all'Assemblea nazionale sono stati tutti d'accordo, dell'estrema destra di Marine Le Pen alla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Il Code Noir, in base al quale gli schiavi potevano essere picchiati, violentati e uccisi perché "proprietà" dei padroni e non uomini e donne titolari di diritti, sparisce dalla Storia. Il parlamento transalpino si è espresso all'unanimità per cancellarlo: 254 voti a favore e nessun contrario. La legge era stata firmata nel 1685 dal Re Sole, quello di "L'Etat c'est moi", "Lo Stato sono io". Codificava il trattamento degli schiavi nelle colonie francesi.



Secondo i giornali francesi si tratta di un passo importante nel riconoscimento del ruolo di Parigi nella schiavitù e può aprire la strada a possibili risarcimenti, un'ipotesi avanzata la settimana scorsa dal presidente Emmanuel Macron che ha affermato che il codice "non sarebbe mai dovuto sopravvivere all'abolizione della schiavitù", nel 1848. "Il silenzio, persino l'indifferenza, che abbiamo mantenuto per quasi due secoli nei confronti di questo Codice Nero non è più una svista. È diventato una forma di reato", ha aggiunto.



Nella camera bassa del parlamento, durante il dibattito sul voto, le emozioni erano palpabili, con molti stupiti che la legge fosse ancora in vigore. Steevy Gustave, parlamentare della Martinica nei Caraibi, i cui antenati furono ridotti in schiavitù, si è commosso fino alle lacrime mentre diceva all'assemblea nazionale: "Nessun voto da solo può riparare secoli di vite distrutte.Non siamo discendenti di schiavi, siamo discendenti di esseri umani nati liberi, poi ridotti in schiavitù.”



I 60 articoli del codice disciplinavano ogni aspetto della vita di uno schiavo. L'articolo 44 dichiarava la persona "proprietà mobile", mentre altre clausole decretavano che coloro che fuggivano dovessero essere mutilati e che la parola di una persona schiavizzata non avesse alcun valore in sede giudiziaria. Max Mathiasin, deputato francese della Guadalupa, nei Caraibi meridionali, che ha presentato la mozione per l'abrogazione della legge, ha dichiarato di aver acquistato copie del testo originale ma di non aver mai trovato il tempo di leggerle: "Essendo il pronipote di persone che furono ridotte in schiavitù, non ero mai riuscito a leggerlo per intero. Il voto rappresenta un modo per onorare i nostri antenati, per ritrovare la nostra umanità".



La Francia fu la terza nazione al mondo per numero di schiavi, dopo la Gran Bretagna e il Portogallo. Si stima che abbia deportato 1,4 milioni di africani nelle piantagioni di canna da zucchero delle colonie nei Caraibi. La ricchezza prodotta da questo commercio permise la costruzione di città come Nantes e Bordeaux. Le piantagioni più ricche si trovavano a Santo Domingo, colonizzata fin dal Seicento. Nel 1804, gli schiavi si ribellarono, ottenendo l'indipendenza del territorio che sarebbe poi divenuto Haiti. Tuttavia, Parigi li costrinse, una volta liberi, a pagare riparazioni per compensare le perdite subite dai padroni, un debito che continuarono a pagare fino al 1947.



Dopo l'abolizione della schiavitù, la Francia mantenne alcune colonie. Le quattro più antiche - Guadalupa, Martinica, Guyana, in America Latina, e l'isola di Réunion nell'Oceano Indiano – divennero dipartimenti d'oltremare francesi nel 1946. I quasi due milioni di abitanti, in gran parte discendenti di persone ridotte in schiavitù, sono ora cittadini francesi e governati da Parigi. Pierre-Yves Bocquet, vicedirettore della Fondazione francese per la memoria della schiavitù, ha affermato che il codice era alla base dell'"eccezione coloniale" del paese, instillando l'idea che il motto fondante della Repubblica non si applicasse a determinate persone sotto il suo dominio.