Tokyo, attacco chimico in un centro commerciale: 20 feriti per una sostanza tossica

Foto: Lapresse

25 maggio 2026 a

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Circa 20 persone sono rimaste ferite nel centro di Tokyo dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza apparentemente tossica in un centro commerciale di lusso. Un portavoce della polizia di Tokyo ha riferito che un uomo ha spruzzato una sostanza vicino a un bancomat al piano terra dell'edificio e subito si è sentito un "odore strano". A mezzogiorno, le strade immediatamente circostanti l'edificio, situato nel quartiere dello shopping di Ginza e sede di numerosi marchi di lusso, sono state bloccate e autopompe e ambulanze sono state inviate sul posto. Vigili del fuoco e paramedici in tute protettive hanno accompagnato le persone fuori dal centro commerciale per accertamenti a bordo di veicoli specializzati.

L'emittente pubblica NHK ha riferito che le lesioni sembrano lievi. Secondo fonti citate da Asahi Shimbun, 25 uomini e donne di età compresa tra i 20 e gli 80 anni hanno lamentato mal di gola e altri dolori, e 19 di loro sono stati trasportati in ospedale. Tutti erano coscienti. Il centro commerciale preso di mira è il "Ginza Six" a Ginza 6-chome, Chuo-ku. I testimoni hanno riferito che qualcuno ha spruzzato una sostanza simile al gas lacrimogeno.

L'attacco con una sostanza tossica in un centro commerciale di Tokyo richiama alla mente gli attentati compiuti in Giappone da Aum Shinrikyo, la setta apocalittica guidata da Shoko Asahara. Il primo risale al 27 giugno 1994 e fu il primo caso di attacco terroristico su vasta scala compiuto con il sarin contro i civili. Aum Shinrikyo diffuse il gas nervino in un quartiere residenziale di Matsumoto, nella prefettura di Nagano, per colpire alcuni giudici coinvolti in una causa immobiliare sfavorevole alla setta. Morirono 8 persone e centinaia rimasero intossicate. Tra il 1994 e il 1995 Aum usò anche il VX, un agente nervino ancora più persistente del sarin, per colpire persone considerate nemiche o sospette, ma l'attacco più grave fu compiuto nella metropolitana di Tokyo il 20 marzo 1995. Cinque membri della setta liberarono sarin su più treni della metropolitana durante l'ora di punta. Il bilancio fu di 13 morti e oltre 6.000 intossicati. Gli adepti tentarono di nuovo il 5 maggio dello stesso anno con un attacco nella stazione di Shinjuku, dove fu trovato un dispositivo con cianuro di idrogeno. Non provocò una strage perché fu individuato e spento in tempo, ma avrebbe potuto causare un numero molto alto di vittime se il gas fosse entrato nel sistema di ventilazione. Prima degli attacchi con sarin, Aum aveva sperimentato anche agenti biologici, tra cui botulino e antrace, con tentativi di dispersione a Tokyo nei primi anni Novanta.