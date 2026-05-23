Svizzera, rapina nella villa di Alain Prost. Ferito l'ex pilota di Formula 1

Foto: Ansa

23 maggio 2026 a

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L'ex campione del mondo di Formula 1 Alain Prost ferito durante una rapina nella sua villa a Nyon, in Svizzera. La polizia sta indagando su un'effrazione domestica. Secondo quanto riportato, l'ex pilota, 71 anni, ha riportato un trauma cranico. Secondo quanto riporta il tabloid svizzero Blick alcuni intrusi avrebbero costretto il figlio di Prost ad aprire una cassaforte. "I malviventi sono entrati nell'abitazione mentre gli occupanti erano presenti, li hanno minacciati e hanno costretto uno dei familiari del campione ad aprire una cassaforte prima di fuggire con la refurtiva", ha dichiarato la procura. "Nonostante le vaste ricerche avviate, i responsabili non sono ancora stati arrestati". La polizia non ha rivelato il numero degli assalitori ma ha spiegato che avevano il volto coperto da passamontagna e, una volta dentro, "hanno minacciato gli occupanti e inflitto lievi ferite alla testa a un membro della famiglia, in circostanze che restano da accertare". Sono poi fuggiti con gli oggetti rubati, di cui si sta attualmente compilando un inventario. Prost, vincitore di quattro campionati del mondo tra il 1985 e il 1993, era "visibilmente scosso da questa brutale intrusione" e ha lasciato la casa sulle rive del lago di Ginevra per far ritorno in Francia.