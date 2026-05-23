Nato, il presidente ceco Pavel esorta gli alleati: "Mostrare i denti alla Russia"

23 maggio 2026 a

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Non usa mezzi termini Petr Pavel, presidente della Repubblica Ceca. L'ex generale e interlocutore di Mosca nel quadro delle riunioni del Consiglio Nato-Russia, che ora è stato sciolto, ha sollecitato l'Alleanza atlantica a "mostrare i denti" rispetto alle provocazioni del Cremlino sul fronte orientale del confine. Per Pavel, se alcuni leader europei "continuano a preferire una soluzione diplomatica con Mosca, anche se la Russia dimostra di non volerla, la Nato rischia di dividersi e di rimanere paralizzata".

Si prende dunque atto del fatto che "Mosca sfortunatamente non comprende la modalità aperta" bensì solo "il linguaggio del potere, possibilmente accompagnato da azioni". Ne consegue per il presidente che "se proseguono le violazioni dello spazio aereo della Nato" bisognerà arrivare alla decisione" di abbattere veicoli senza pilota o anche abitati".

Le risposte da valutare sarebbero dunque molteplici, dallo spegnere i satelliti di trasmissione della rete Internet in Russia fino all'isolamento delle sue banche dai sistemi finanziari internazionali.