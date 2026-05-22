Usa, altra bufera su Mamdani: tesserini stampa di New York ai fan di Mangione

22 maggio 2026 a

a

a

Ancora una polemica sul sindaco di New York, Zohran Mamdani, che fa emergere il cortocircuito delle ambiguità di certi ambienti su figure come Luigi Mangione, l'uomo a processo sospettato di aver ucciso un importante manager delle assicurazioni sanitarie. Ebbene, il comune di New York ha rilasciato degli accrediti stampa per assistere alle udienze, alcuni dei quali sono finiti a sostenitori del terrorista, idolatrato dalla sinistra più radicale come "giustiziere":

Lo riporta la Nbc. La questione è esplosa dopo che diversi sostenitori di Mangione sono apparsi martedì fuori dal tribunale penale di Manhattan con i tesserini stampa ufficiali di New York. Il sindaco ha dichiarato il giorno successivo che le credenziali rilasciate a tre persone specifiche non avrebbero dovuto essere approvate, senza tuttavia annunciare il ritiro delle tessere stampa. Va detto che il processo di accreditamento stampa della città di New York, un tempo gestito dalla Polizia, viene gestito da qualche anno da un ufficio del Comune in modo indipendente.

Ma cosa hanno fatto questi "Mangioners"? Online sono stati diffusi video che mostravano i sostenitori che insultavano la famiglia di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare ucciso a colpi d'arma da fuoco a Midtown Manhattan, e accusare il sistema giudiziario: "Il fatto che si possa essere esclusi dalla giuria è una vera e propria stro**ata", dice un "fan" dell'italoamericano.