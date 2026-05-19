Tennis, Alcaraz non recupera e salta anche Wimbledon

19 maggio 2026 a

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Il mondo del tennis non è ancora pronto a riaccogliere in campo lo spagnolo Carlitos Alcaraz. Dopo l'infortunio rimediato a seguito della finale di Montecarlo contro Sinner, che l'ha tenuto lontano dai tornei di Madrid, Barcellona e Roma, il numero 2 del ranking sarà costretto a saltare anche i prestigiosissimi Queens e Wimbledon. Il tempio del tennis quest'anno non ospiterà dunque il suo già due volte vincitore, che lo scorso anno si era arreso in finale contro Jannik.

Il rapporto fra i due, comunque, resta fortemente positivo. Dopo la vittoria a Roma, Carlos si è congratulato col suo grande rivale asupicando di tornare presto nel circuito per dargli filo da torcere. Un legame sano, fatto di sfida, competizione e rispetto. "Stiamo mostrando al mondo che possiamo stare in campo, dare il massimo e poi, fuori dal campo, essere semplicemente due ragazzi che vanno molto d'accordo - ha detto Carlos, fra i protagonisti del nuovo numero di Vanity Fair - Ci aiutiamo l'un l'altro a tirare fuori il meglio. Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questo livello, avere un'amicizia stretta è complicato".