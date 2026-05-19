Spagna, l'ex premier Zapatero accusato di traffico d'influenze. Sanchez in bilico

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Andrea Riccardi 19 maggio 2026 a

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Il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha formalmente incriminato l'ex Primo Ministro José Luis Rodríguez Zapatero per i reati di criminalità organizzata, traffico di influenze e falsificazione in relazione al caso del salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, e ha ordinato perquisizioni nel suo ufficio e in altre attività commerciali. Il giudice istruttore, che ha atteso la fine delle elezioni andaluse per avviare le perquisizioni, ha convocato l'ex leader socialista a comparire in tribunale il 2 giugno prossimo. Zapatero è il primo ex Capo di governo a essere indagato nella spagnola. Attualmente è consigliere dell'attuale primo ministro Pedro Sanchez. Secondo investigative, l'Unità per i reati economici e fiscali (Udef) della Polizia sta perquisendo l'ufficio dell'ex premier e tre società. "Una di queste è l'agenzia pubblicitaria Whathefav SL, di proprietà delle figlie, tramite la quale venivano svolti incarichi per Julio Martínez, imprenditore e amico dell'ex presidente, nonché uno dei principali sospettati in questo caso", scrive il quotidianocatalano La Vanguardia. "Le altre due società sono Inteligencia Prospectiva SL, specializzata in previsioni tecnologiche per progetti sociali, e Softgestor, azienda di consulenza legale e gestionale".

La perquisizione, condotta dal Gruppo Operativo di Intervento Tecnico della Polizia Nazionale, è iniziata alle 9.45 di Zapatero, in via Ferraz, a Madrid, proprio di fronte alla sede del partito socialista. Alle 10.28, tre agenti sono usciti con quattro valigette nere, presumibilmente contenenti documenti sequestrati, mentre un altro gruppo di agenti in uniforme ha continuato la perquisizione al primo piano dell'edificio. La Procura Anticorruzione, insieme all'Unità per i Crimini Economici e Fiscali sta indagando sull'operazione di riciclaggio di denaro dal 2024. La teoria dell'accusa, secondo quanto rilevato dai giornali spagnoli, è che "il governo di Pedro Sánchez abbia concesso a Plus Ultra un prestito di 53 milioni di euro nel 2021 per il suo salvataggio, che il presidente della società, Julio Martínez Sola, avrebbe utilizzato per ripagare un prestito attraverso tre società appartenenti a un'organizzazione criminale, coinvolta nella compravendita di oro".

Secondo l'inchiesta, il contratto che la compagnia aerea avrebbe firmato con queste società avrebbe a sua volta coperto i rimborsi effettuati da Plus Ultra. Tali rimborsi sarebbero stati effettuati "in date successive alla ricezione degli aiuti pubblici, su conti esteri appartenenti a società che fanno parte dell'organizzazione criminale", come affermato nelle sentenze del tribunale. Sempre secondo le indagini della polizia, il prestito proveniva da società arricchitesi con denaro ottenuto tramite la corruzione in Venezuela, in particolare da appropriazioni indebite commesse da funzionari pubblici del paese latinoamericano utilizzando fondi pubblici destinati a programmi di distribuzione alimentare e alla vendita di oro da parte della Banca del Venezuela. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere quante più prove possibili per dimostrare che si tratta di una rete internazionale di riciclaggio di denaro.

Per mesi, gli inquirenti del caso Plus Ultra hanno cercato di ricostruire i possibili legami tra Julio Martínez Martínez e l'ex presidente Zapatero e un membro della sua famiglia. I sospetti della Procura Anticorruzione e del giudice si basano sul fatto che questi legami abbiano oltrepassato il limite, sfociando in attività illecite. Il premier Sanchez difende Zapatero, che si dice fiducioso nella giustizia. Lo scorso dicembre, l'Unità per i reati economici e fiscali ha arrestato quattro persone: Julio Martínez Sola, presidente della compagnia aerea Plus Ultra; Roberto Roselli, amministratore delegato della stessa; l'imprenditore Julio Martínez; e un avvocato. L'indagine è stata inizialmente condotta dalla Procura anticorruzione del Tribunale di Istruzione n. 15 di Madrid, presieduto dal giudice Esperanza Collazos, ma con l'accumularsi delle prove, il caso è stato trasferito alla Corte Nazionale. L'inchiesta si concentra su denaro che potrebbe essere stato riciclato in Spagna da società arricchitesi con oro venezuelano e fondi pubblici del governo di Nicolás Maduro.

Miguel Tellado, segretario del Partito popolare (che in questo momento è all'opposizione) ha chiesto spiegazioni al governo sulla vicenda "essendo Zapatero il più importante consigliere del premier Sanchez". Ignacio Garriga, segretario generale di Vox, ha dichiarato che "il Partito Socialista è crollato e il suo crollo ha portato al crollo della nazione; per questo chiediamo elezioni anticipate".