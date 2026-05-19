Caccia Nato abbatte droni ucraini sull'Estonia. Kiev chiede scusa

Foto: Ansa

Francesca Mariani 19 maggio 2026 a

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Un caccia della Nato ha abbattuto un drone ucraino nei cieli dell'Estonia.Il velivolo senza pilota è stato intercettato sopra il lago Vörtsjärv. Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha confermato la notizia, sostenendo che molto probabilmente si trattava di un drone ucraino, puntato verso obiettivi nella Russia nord-occidentale ma deviato nella direzione sbagliata. Questa teoria è stata confermata anche dal presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento estone, Marko Mihkelson . La premier del paese baltico Kristen Michal ha sottolineato che l'abbattimento dimostra "che siamo ancora in grado di gestire la situazione". Non sono state segnalate vittime civili né danni. Intorno a mezzogiorno ora locale, sia l'Estonia che la Lettonia hanno emesso avvisi di presenza di droni in alcune parti dei rispettivi territori. L'alleanza Atlantica sta indagando sull'incidente e ha fatto sapere di essere "pronta" a reagire a qualsiasi minaccia. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi ha accusato la Russia di "utilizzare la guerra elettronica" per disturbare e reindirizzare i droni ucraini verso i Paesi baltici. Poi ha chiesto scusa all'Estonia.