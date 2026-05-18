Pechino, tutto pronto per l'incontro con Putin: "Firmeremo 40 accordi"

18 maggio 2026 a

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È tutto pronto per l'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping. Lo Zar atterrerà a Pechino la sera del 19 maggio e verrà accolto nella cerimonia di benvenuto il mattino seguente alle ore 11 in Piazza Tienanmen. Secondo quanto riferito finora dal consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, i due paesi firmeranno circa 40 accordi durante il vertice.

Nello specifico, verranno firmati documenti intergovernativi, interministeriali e commerciali che riguardano l'approfondimento della cooperazione nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'innovazione, di istruzione, cinema, energia nucleare, interazione fra agenzie di stampa. "L'elenco definitivo sara pubblicato sul sito web della presidenza russa", ha promesso Ushakov.

Fra i temi centrali, anche il gasdotto Power of Siberia 2 che verrà discusso "in dettaglio" e in "modo molto approfondito" essendo "all'ordine del giorno".