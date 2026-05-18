Maldive, così operano i sub finlandesi specializzati. In Italia rientra la prima salma

18 maggio 2026 a

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Per recuperare le restanti quattro salme dei sub italiani che hanno perso la vita durante una immersione alle Maldive, in un grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, è corsa in aiuto una squadra finlandese altamente specializzata. Si tratta della Divers' Alert Network Europe e ha inviato tre subacquei tecnici e speleologi con esperienza internazionale in missioni di ricerca e recupero, comprese operazioni in "ambienti con soffitti alti, spazi ristretti e scenari ad alto rischio".

Il team ha utilizzato sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, un sistema che ricicla il gas espirato e rimuove l'anidride carbonica tramite uno scrubber chimico, consentendo "immersioni significativamente più lunghe", ha spiegato l'organizzazione.

Mentre le operazioni di recupero vengono organizzate, intanto una delle salme, quella di Gianluca Benedetti, sarà rimpatriata stasera in Italia e atterrerà a Milano.