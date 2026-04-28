Terrorismo, si dichiara colpevole il jihadista che voleva uccidere i fan di Taylor Swift

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Pina Sereni 28 aprile 2026 a

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Si è dichiarato colpevole il jihadista accusato di aver pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna. L'imputato, Beran A., 21 anni, cittadino austriaco, ha confessato oggi in tribunale, dove è a processo con un complice per il progetto di uccidere i fan della celebre cantante tirando bombe artigianali degli appassionati di musica fuori da uno stadio di Vienna. Bombe che l'Isis, a cui aveva prestato giuramento, gli aveva spiegato come costruire partendo da materiali e sostanze chimiche facilmente reperibili nei negozi. Il complotto venne sventato anche grazie alle informazioni di intelligence arrivate dagli Stati Uniti, ma le autorità austriache cancellarono comunque i tre concerti della superstar americana previsti per l'agosto del 2024. I fan della cantante, accorsi da tutto il mondo per assistere a un'esibizione del tour da record "Eras Tour", rimasero delusi.

Secondo quanto riportato da Kurier e Kronen Zeitung l'imputato è accusato di terrorismo e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Rischia una condanna fino a 20 anni di reclusione. È sotto processo insieme ad Arda K.. Insieme a un terzo uomo, avevano inoltre pianificato di compiere attentati simultanei in Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti durante il Ramadan del 2024 in nome dello Stato Islamico ma non hanno mai portato a termine i loro attacchi. Secondo gli inquirenti il ventunenne mirava ad "uccidere quante più persone possibile". Secondo l'accusa avrebbe discusso con l'Isis dell'acquisto di armi e della fabbricazione di ordigni esplosivi e avrebbe anche cercato di acquistare illegalmente armi nei giorni precedenti l'attentato. Il 7 agosto 2024 le autorità hanno perquisito il suo appartamento e hanno trovato materiale per la fabbricazione di bombe. I concerti erano in programma per il giorno successivo.