Stati Uniti, a processo l'attentatore di Trump: Cole Tomas rischia l'ergastolo

27 aprile 2026 a

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Ha lasciato da poco l'aula di tribunale a Washington dov'è stato scortato per l'udienza di convalida, il 31enne californiano Cole Tomas che sabato sera si è reso autore dell'attentato contro Trump alla cena dei corrispondenti. Dovrà ripresentarsi fra tre giorni.

La procura federale, rappresentata da Jocelyn Valentin, ha detto al giudice Matthew Sharbaugh che l'attentatore era arrivato a Washington con un fucile a pompa, una pistola e tre coltelli, con l'intento di compiere un assassinio politico.

La corte ha fissato una nuova udienza per giovedì mattina per decidere se Allen dovrà essere tenuto in carcere. Al momento è incriminato di tre reati, tra cui il tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti: se condannato, rischia l'ergastolo.