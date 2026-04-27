27 aprile 2026 a

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Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per comprendere assieme come raggiungere "la pace in Medio Oriente". Cornice d'eccellenza, per tentare di rendere la farsa più veritiera, la Biblioteca presidenziale di San Pietroburgo dove si sono incontrate le due delegazioni. Per parte russa, hanno partecipato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, l'assistente presidenziale Yuri Ushakov e il capo della Direzione principale dell'intelligence dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Igor Kostyukov. Per parte iraniana, oltre ad Araghchi, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharib-Abadi e l'ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali.

Dopo aver ribadito l'impegno di Mosca a raggiungere la pace - la sua, si intende - lo Zar ha poi dichiarato di aver ricevuto un messaggio dalla Guida Suprema di Teheran, Khamenei, a cui ha espresso "sincera gratitudine" confermando poi l'interesse del paese a proseguire le relazioni strategiche col regime iraniano.