Spari alla cena con Trump, cosa è successo: il piano dell'attentatore

Valerio Castro 26 aprile 2026 a

a

a

Era la prima volta che Donald Trump partecipava al gala dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton in qualità di presidente. Pochi istanti dopo gli spari, quattro per i testimoni, si è sentito gridare "Rimanete a terra!" e "Abbassatevi!", mentre gli ospiti, tra cui corrispondenti, funzionari dell'amministrazione Trump e alcuni membri del suo gabinetto, si mettevano al riparo come potevano e nella grande sala scoppiava il panico. Nel caos, il presidente è stato rapidamente circondato dal personale dei servizi segreti statunitensi, con le armi spianate, che lo hanno portato via dal palco attraverso una tenda sul retro. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto di Trump presenti all'evento sono stati fatti uscire di corsa. Scene che hanno riportato alla mente l'attentato di Butler, dove il presidente, miracolosamente, è rimasto solo lievemente ferito.

Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e video

"Che serata a Washington! Il Secret Service e le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno agito con rapidità e coraggio. L'attentatore è stato arrestato e ho raccomandato di 'lasciare che lo spettacolo continui', ma ci atterremo completamente alle indicazioni delle forze dell'ordine. Prenderanno una decisione a breve. Indipendentemente da tale decisione, la serata sarà molto diversa da come l'avevamo programmata e, semplicemente, dovremo rifarla", ha scritto poco dopo su Truth il presidente, rientrato alla Casa Bianca.

Trump e il trucco di magia: "Segnale per gli spari". Il video scatena i complottisti

Il sospettato della sparatoria è Cole Allen, 31 anni, originario di Torrance, in California. La foto è stata diffusa dallo stesso Trump e lo mostra immobilizzato a terra dagli agenti. L'uomo avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine dopo l'arresto di voler colpire funzionari dell'amministrazione Trump. Lo hanno riferito due fonti a Cbs News. Secondo una fonte delle forze dell'ordine, il sospettato non ha affermato esplicitamente di voler colpire Trump, ma solo "funzionari dell'amministrazione".

La polizia metropolitana di Washington ritiene che Cole Thomas Allen, questo il nome per esteso, fosse ospite del Washington Hilton, dove si svolgeva la cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. La polizia ha "messo sotto sequestro una stanza" per accertare cosa vi sia all'interno, ha dichiarato il capo ad interim del dipartimento di polizia metropolitana, Jeffery Carroll. Carroll ha inoltre affermato che il sospettato era armato di fucile a pompa, pistola e diversi coltelli e che ha "ingaggiato uno scontro a fuoco" con gli agenti - di cui uno è rimasto ferito - al momento dell'intercettazione e dell'arresto.

Le autorità hanno sottolineato che il sospettato non è stato colpito da proiettili, e che è stato portato in ospedale per accertamenti e cure. Anche un agente dei servizi segreti rimasto ferito è stato ricoverato in ospedale, ha riferito il sindaco di Washington, DC, Muriel Bowser.

Il sospettato comparirà in tribunale lunedì con due capi d'accusa: uso di arma da fuoco durante un crimine violento e aggressione a un agente federale con arma pericolosa, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti, Jeanine Pirro. Il capo della polizia di Washington ha affermato, inoltre, che il sospettato sembra aver agito da solo. Il presidente Trump ha sottolineato che il suo team di sicurezza non era a conoscenza di alcuna minaccia prima della cena di ieri sera. Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, ha dichiarato che gli investigatori esamineranno "a fondo" il passato del sospettato.

Video su questo argomento Ecco l'attentatore: gli spari alla cena dei giornalisti e la fuga

Agenti dell'Fbi si sono radunati fuori da un'abitazione a Torrence, un sobborgo di Los Angeles, collegata ad Allen. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che un cordone di polizia è stato istituito sul posto, dove si sono radunati numerosi giornalisti e agenti delle forze dell'ordine. Un vicino di casa, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato alla Cnn di non essere sicuro che Allen vivesse in quella proprietà. Ha affermato di non vederlo spesso, ma di averlo visto lì' "un paio di giorni fa". Il vicino ha aggiunto che il padre del presunto attentatore è una persona amichevole e loquace, e che si sentono spesso con lui. Allen, 31 anni, è ingegnere di formazione, insegnante e sviluppatore di videogiochi.