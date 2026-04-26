Meloni con Trump: "Nelle nostre democrazie non c'è spazio per l'odio politico"

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Le reazioni dei leder internazionali

26 aprile 2026 a

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"Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato su X il tentativo di attentato al presidente Usa Donald Trump. Immagini che sono tornate a fare il giro del mondo dopo il fallito attentato di Butler in cui il presidente americano rimase ferito. "Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera", scrive sui social Meloni. "Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie", sottolinea. "Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni", conclude.

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"Io e Sara siamo rimasti scioccati dal tentativo di assassinio del presidente Donald Trump a Washington. Siamo sollevati che il presidente e la First Lady siano al sicuro, Inviamo i nostri auguri di una completa e rapida guarigione all'agente di polizia ferito e ringraziamo il Secret Service degli Stati Uniti per la sua rapida e decisa azione", ha scirtto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Sollevata nell'apprendere che il presidente Donald Trump e la First lady Melania e tutti i partecipanti alla Cena dei Corrispondenti dalla Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto nella politica, mai", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

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A Washington un uomo di 31 anni ha sparato durante l'evento ospitato all'Hotel Hilton. Si tratta di Cole Tomas Allen, un docente part time originario della California, fermato dagli agenti del Secret Service che hanno immediatamente allontanato dalla cena il presidente Trump, la First lady e il vice, J.D. Vance. "Sono sconvolto dalle scene alla Cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington durante la notte. Qualsiasi attacco alle istituzioni democratiche o alla libertà di stampa deve essere condannato nei termini più forti possibili", scrive su X il premier britanni Keir Starmer, "è un enorme sollievo - aggiunge - che il presidente Trump, la First Lady e tutti i presenti siano al sicuro". "L'attacco armato mirato al Presidente degli Stati Uniti ieri sera è inaccettabile. La violenza non ha posto in una democrazia. Esprimo il mio pieno sostegno a Donald Trump", scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.