Trump, agghiacciante manifesto dell'attentatore: "Sono un amichevole assassino"

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Andrea Riccardi 26 aprile 2026 a

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Cole Thomas Allen ha inviato alla famiglia un manifesto contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dieci minuti prima di aprire il fuoco durante la cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Un documento agghiacciante in cui si è definito un "amichevole assassino federale" e ha rivelato che stava cercando di uccidere funzionari dell'amministrazione. "Porgere l'altra guancia è per quando sei tu stesso a essere oppresso. Io non sono la persona stuprata in un campo di detenzione. Non sono il pescatore giustiziato senza processo", ha scritto Allen nel manifesto, che un parente ha fornito alla polizia. "Non sono uno studente fatto esplodere, né un bambino lasciato morire di fame, né una ragazza adolescente abusata da molti criminali in questa amministrazione. Porgere l'altra guancia quando qualcun altro è oppresso non è un comportamento cristiano, è complicità nei crimini dell'oppressore".

"Non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani dei suoi crimini", ha scritto Allen. Nel manifesto l'aggressore ha deriso la "folle" mancanza di sicurezza al Washington Hilton, affermando che gli agenti iraniani avrebbero potuto portare con sé una potenza di fuoco ancora più devastante e "nessuno si sarebbe accorto di niente". "La prima cosa che ho notato entrando nell'hotel è stata l'arroganza. Entro con diverse armi e nessuno lì dentro prende in considerazione la possibilità che io possa rappresentare una minaccia", ha scritto. "La sicurezza all'evento è tutta all'esterno, concentrata sui manifestanti e sui nuovi arrivati, perché a quanto pare nessuno ha pensato a cosa succederebbe se qualcuno si presentasse il giorno prima. Questo livello di incompetenza è assurdo e spero sinceramente che venga corretto prima che questo Paese abbia di nuovo una leadership davvero competente", ha aggiunto.