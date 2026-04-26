Galà con Trump, l'attentatore ha sparato solo due colpi con armi acquistate legalmente

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Andrea Riccardi 26 aprile 2026 a

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È riuscito a sparare soltanto due colpi Cole Tomas Allen, il presunto attentatore alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a Washington. "È stato immediatamente neutralizzato", ha dichiarato il procuratore generale Todd Blanche al programma televisivo "State of the Union" della Cnn. "Da quanto sappiamo, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze dei presenti, è riuscito a malapena a superare il perimetro", ha detto Blanche. "È stato bloccato subito e, ha sparato un paio di colpi", ha spiegato il procuratore, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con l'agente dei servizi segreti che è stato colpito al petto ma si è salvato perché indossava un giubbotto antiproiettile. Alla domanda se l'incidente rappresentasse un fallimento in termini di sicurezza, Blanche ha risposto che lo considerava invece un successo. "L'obiettivo non è quello di fermare ogni singola cosa, ma di creare un ambiente molto sicuro, ed è proprio quello che è successo ieri sera. Non ci sono dubbi, il Secret Service ha fatto il suo lavoro", ha sottolineato.

Cole Tomas Allen aveva acquistato legalmente le armi in suo possesso. Lo scrive l'Nbc citando un alto funzionario delle forze dell'ordine. Le autorità hanno dichiarato che l'uomo, un insegnante di 31 anni, aveva con sé un fucile e una pistola al momento dell'arresto. Dai registri risulta che Allen ha comperato un fucile a pompa Maverick calibro 12 nell'agosto del 2025. Inoltre sempre dai registri risulta che ha acquistato una pistola semiautomatica Armscor Precision calibro 38 nell'ottobre del 2023. Quelle sono le due armi recuperate da Allen la scorsa notte. Ieri sera le autorità hanno anche affermato che l'uomo era in possesso di diversi coltelli.

"Abbiamo visto il meglio della leadership americana", ha affermato il direttore dell'Fbi Kash Patel in un post su X, commentando la risposta delle autorità statunitensi alla sparatoria avvenuta a Washington. "Sono orgoglioso di lavorare per il presidente Trump, che sostiene con decisione le forze dell'ordine in tutto il Paese, e orgoglioso di guidare questa agenzia che opera per mantenere gli americani al sicuro, i partner delle agenzie sono intervenuti rapidamente e hanno protetto i propri concittadini americani". Il direttore dell'Fbi ha infine sottolineato che "le indagini sono in corso" e ha invitato chiunque a fornire informazioni utili a contattare le autorità competenti.