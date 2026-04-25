Trump rivela: "Dopo 10 minuti che ho cancellato il viaggio l'Iran ha inviato una proposta di pace migliore"

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Andrea Riccardi 25 aprile 2026 a

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Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha fatto un'offerta agli Stati Uniti 10 minuti dopo che aveva annullato il viaggio che gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero dovuto compiere in Pakistan nel tentativo di proseguire i negoziati di pace. Prima di salire a bordo dell'Air Force One a Palm Beach, in Florida , ha spiegato ai giornalisti che Teheran "ha offerto molto, ma non abbastanza". "Ci hanno dato un documento che avrebbe dovuto essere migliore", ha sottolineato Trump. "E, cosa interessante, non appena l'ho annullato, nel giro di dieci minuti, abbiamo ricevuto un nuovo documento che era molto migliore." Il Capo della Casa Bianca ha ribadito che all'interno del governo iraniano ci sarebbero "enormi lotte intestine". Ha detto che i funzionari iraniani "probabilmente si contendono la leadership", aggiungendo che "si occuperà di chiunque sia al comando".

L'Iran non ha ancora riconosciuto né confermato quanto affermato da Trump in merito alla sua presunta "offerta". Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che è stato rivelato che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato il Pakistan sabato senza incontrare la delegazione statunitense . Funzionari iraniani avevano precedentemente affermato di non essere ancora pronti a tenere un nuovo ciclo di colloqui diretti con gli americani, citando il rifiuto di Washington di abbandonare le richieste "massimaliste" su questioni chiave. Teheran ha inoltre affermato che non consegnerà il proprio uranio arricchito agli Usa, respingendo le affermazioni di Trump.