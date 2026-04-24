Usa, attacchi sullo Stretto di Hormuz se salta tregua

24 aprile 2026 a

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Funzionari militari statunitensi stanno elaborando nuovi piani per colpire le capacita iraniane nello Stretto di Hormuz, nel caso in cui l'attuale cessate il fuoco con l'Iran dovesse fallire. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al dossier. Tra le varie tipologie di obiettivi prese in considerazione, figurano attacchi mirati in particolare al "targeting dinamico" delle capacita iraniane intorno allo Stretto, alla parte meridionale del Golfo Persico e al Golfo dell'Oman.

Le fonti descrivono potenziali azioni contro piccole imbarcazioni d'attacco veloci, navi posamine e altre risorse asimmetriche che hanno permesso a Teheran di bloccare efficacemente queste rotte marittime strategiche e di utilizzarle come strumento di pressione sugli Stati Uniti. Tale blocco ha causato enormi ripercussioni sull'economia globale, minacciando di compromettere gli sforzi del presidente Donald Trump per ridurre l'inflazione statunitense.

Sebbene l'esercito abbia preso di mira la Marina iraniana, gran parte del primo mese di bombardamenti è stata concentrata su obiettivi più all'interno del Paese. I nuovi piani, invece, prevederebbero una campagna di bombardamenti molto più concentrata attorno a vie d'acqua strategiche. L'Iran dispone infatti ancora di numerose piccole imbarcazioni che potrebbero essere usate come piattaforme per lanciare attacchi contro le navi, complicando gli sforzi degli Stati Uniti per aprire lo stretto.

L'esercito statunitense potrebbe anche portare a termine la precedente minaccia di Trump di colpire obiettivi a doppio uso e infrastrutture, inclusi impianti energetici, nel tentativo di costringere l'Iran al tavolo dei negoziati, hanno detto le fonti alla CNN. Il tycoon ha comunque fatto sapere che gli Stati Uniti riprenderanno le operazioni di combattimento in assenza di una risoluzione diplomatica della guerra.