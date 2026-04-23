Usa sequestrano una petroliera iraniana nell'Oceano indiano
L'esercito Usa ha annunciato di avere sequestrato un'altra petroliera legata al contrabbando di petrolio iraniano. Secondo quanto riferito dal dipartimento della Difesa Usa, si tratta della Majestic X e si trovava nell'Oceano Indiano. "Continueremo a garantire l'applicazione delle norme marittime a livello globale per smantellare le reti illecite e intercettare le navi che forniscono supporto materiale all'Iran, ovunque operino", ha affermato la Difesa che ha poi diffuso in rete un video del sequestro della nave in cui si vedono i soldato sul ponte dell'imbarcazione
Il sequestro giunge dopo che ieri 22 aprile l'Iran ha attaccato 3 navi cargo nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due. I dati di tracciamento delle navi mostrano che la Majestic X si trovava nell'Oceano Indiano fra lo Sri Lanka e l'Indonesia, circa nella stessa posizione della petroliera Tifani, sequestrata in precedenza dalle forze Usa. Era diretta a Zhoushan, in Cina.