Usa sequestrano una petroliera iraniana nell'Oceano indiano

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23 aprile 2026 a

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L'esercito Usa ha annunciato di avere sequestrato un'altra petroliera legata al contrabbando di petrolio iraniano. Secondo quanto riferito dal dipartimento della Difesa Usa, si tratta della Majestic X e si trovava nell'Oceano Indiano. "Continueremo a garantire l'applicazione delle norme marittime a livello globale per smantellare le reti illecite e intercettare le navi che forniscono supporto materiale all'Iran, ovunque operino", ha affermato la Difesa che ha poi diffuso in rete un video del sequestro della nave in cui si vedono i soldato sul ponte dell'imbarcazione

Il sequestro giunge dopo che ieri 22 aprile l'Iran ha attaccato 3 navi cargo nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due. I dati di tracciamento delle navi mostrano che la Majestic X si trovava nell'Oceano Indiano fra lo Sri Lanka e l'Indonesia, circa nella stessa posizione della petroliera Tifani, sequestrata in precedenza dalle forze Usa. Era diretta a Zhoushan, in Cina.