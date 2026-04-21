Iran, Trump: "Non voglio estendere la tregua, ora accordo con Teheran"

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Andrea Riccardi 21 aprile 2026 a

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Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì in un'intervista alla Cnbc di non voler estendere il cessate il fuoco con l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti si trovano in una posizione negoziale forte e che alla fine otterranno quello che ha definito un ottimo accordo. “Non voglio farlo. Non abbiamo tutto questo tempo”, ha detto il Capo della Casa Bianca quando gli è stata chiesta la possibilità di estendere la tregua. Trump ha anche affermato che gli Usa si trovano in una posizione negoziale forte con l'Iran e che possono concludere un "ottimo accordo". Per poi sottolineare che Teheran ha violato più volte il cessate il fuoco in questi giorni. La tregua scadrà domani sera.

Stati Uniti e Iran al momento hanno fatto sapere che torneranno in Pakistan per colloqui che si terranno nella capitale Islamabad. Funzionari hanno riferito all'associazione Press che i "mediatori guidati dal Pakistan" hanno ricevuto conferma che il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf arriveranno a Islamabad domani mattina per guidare le rispettive delegazioni. Ieri sera Ghalibaf avrva dichiarato in un post sui social network che l'Iran non avrebbe partecipato ai negoziati finché fosse stato minacciato, avvertendo inoltre che erano "pronti a rivelare nuove carte sul campo di battaglia".