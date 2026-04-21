Verso la fine del Cessate il fuoco. E le delegazioni Usa-Iran ancora non partono

21 aprile 2026 a

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La tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, entrata in vigore l'8 aprile, scadrà alla mezzanotte di Greenwich (GMT), quindi alle ore 2:00 italiane. Il Pakistan ha esortato le parti a prorogare il cessate il fuoco, ma finora le delegazioni non sono ancora partite verso Islamabad.

A quanto si apprende, la partenza della squadra Usa, prevista per stamattina, sarebbe stata posticipata per ulteriori "incontri strategici" col presidente Trump. Il vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner sono infatti arrivati alla Casa Bianca. Dall'altra parte, anche la sezione iraniana non è ancora in volo. Una scelta non frutto di una "indecisione", ma dei "messaggi, comportamenti contraddittori da parte americana".

Mentre in Ue anche l'Alto rappresentante, Kaja Kallas esorta alla mediazione per evitare costi enormi per tutti, l'assenza diplomatica a Islamabad alza la tensione sul conflitto.