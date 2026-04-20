Dubai, smantellata rete terroristica legata all'Iran: 27 arresti

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Andrea Riccardi 20 aprile 2026 a

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciati lo smantellamento di una cellula "terroristica" legata all'Iran. Gli arresti giungono dopo che Dubai ha subito il peso maggiore degli attacchi iraniani contro i paesi vicini del Golfo. I 27 uomini arrestati sono accusati di aver pianificato "atti terroristici e di sabotaggio sistematici". In una dichiarazione pubblicata sui social media, il Servizio di Sicurezza dello Stato ha annunciato l'operazione contro alcuni membri di una cellula legata al Velayat-e Faqih ("Tutela del Giurista Islamico"), una dottrina alla base della Rivoluzione Islamica del 1979 e della fedeltà alla Guida Suprema. I nomi e le foto segnaletiche dei 27 presunti membri dell'unità sono stati pubblicati online, e le autorità hanno dichiarato che "avevano istituito e gestito un'organizzazione segreta, operando dagli Emirati Arabi Uniti, giurando fedeltà a entità straniere e danneggiando l'unità nazionale e la pace sociale".

Il Servizio di Sicurezza dello Stato ha aggiunto che il gruppo aveva raccolto fondi e li aveva trasferiti a "entità straniere sospette", e che aveva "adottato ideologie e idee terroristiche estremiste". Sono inoltre accusati di aver condotto operazioni segrete di "reclutamento e indottrinamento" e di aver tenuto incontri, sia all'interno che all'esterno del paese, con "elementi terroristici e organizzazioni sospette". "Il loro obiettivo era diffondere idee fuorvianti tra i giovani emiratini e reclutarli per servire ideologie straniere, incitare contro la politica estera e le procedure interne del Paese e tentare di dipingere il Paese sotto una luce negativa", si legge nella dichiarazione.

La raffica di attacchi iraniani ha scosso un Paese a lungo considerato un rifugio sicuro, prendendo di mira non solo obiettivi statunitensi, ma anche infrastrutture civili, tra cui aeroporti, infrastrutture energetiche e centri turistici, a Dubai e in altre città. All'inizio di questo mese, gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto che l'Iran risarcisca i danni causati degli attacchi nel Golfo. A marzo, sempre a Dubai, sono stati catturati cinque affiliafi di una "rete terroristica" legata all'Iran e al gruppo militante libanese Hezbollah.