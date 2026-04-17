Meloni a Parigi, il vertice dei volenterosi su Hormuz. L'Iran riapre lo Stretto per la durata della tregua

17 aprile 2026 a

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È iniziato a Parigi il vertice dei cosiddetti “volenterosi”, una cinquantina di Paesi che si sono detti disponibili a una missione per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz. Il padrone di casa, il presidente Emmanuel Macron, ha accolto all’Eliseo per primo il co-sponsor dell’iniziativa, il premier britannico Keir Starmer. Al tavolo siedono anche la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Gli altri partecipanti, “europei, mediorientali, asiatici e anche latinoamericani”, si uniranno in videoconferenza, ha riferito l’Eliseo.

Si tratta di “circa cinquanta paesi e organizzazioni internazionali, inclusi più di trenta a livello di capi di stato e di governo”, hanno spiegato ancora fonti dell’Eliseo. Gli Stati Uniti non saranno associati a questa missione e non prendono parte alla conferenza. I partecipanti alla riunione si trovano nella sala dell’unità di crisi dell’Eliseo. Meloni è seduta accanto al premier britannico Keir Starmer, il quale è seduto a fianco di Macron. Di fronte a Meloni, è seduto all’altro fianco del presidente transalpino, il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Intanto l'Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall'Organizzazione Porti e Organizzazione Marittima della Repubblica Islamica dell'Iran", ha scritto su X.