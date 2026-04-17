Commissione Ue, le proposte per fronteggiare la crisi energetica: "Telelavoro e..."

17 aprile 2026 a

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Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono queste alcune delle misure che la Commissione europea ha raccomandato ai paesi membri nella bozza del piano 'Accelerate Eu', atteso il prossimo 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente.

Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l'uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile. Alle amministrazioni si chiede di dare l'esempio su consumi e illuminazione, mentre per imprese ed edifici si punta su maggiore efficienza.

