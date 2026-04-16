Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"

16 aprile 2026 a

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Dopo che alcune fonti avevano fatto trapelare un colloquio fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu, il tycoon ha ufficializzato il cessate il fuoco fra lo Stato ebraico e il paese dei Cedri. Lo stop, raggiunto al culmine dei bilaterali tenuti a Washington fra le delegazioni di Israele e Libano, durerà 10 giorni e metterà un freno al conflitto iniziato nella regione dopo che l'Idf aveva intrapreso la campagna per tentare di disarticolare i terroristi di Hezbollah nella regione in risposta ai loro attacchi.

"I due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17.00 EST - ha detto The Donald sulla piattaforma Truth- Martedi, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni qui a Washington, D.C., con il nostro grande Segretario di Stato, Marco Rubio. Ho incaricato il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Rubio, insieme al presidente del Comitato dei capi di Stato Maggiore, Dan Razin' Caine, di collaborare con Israele e il Libano per raggiungere una pac4e duratura. E stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sara la mia decima, quindi diamoci da fare e portiamo a termine questa opera". Secondo quanto riportato, Israele non si è detto però disposta a ritirare le proprie truppe dal Libano meridionale durante il cessate il fuoco. Il motivo è la presenza di Hezbollah nella regione che costituisce un pericolo costante.

Intanto, il presidente Usa ha annunciato che inviterà i leader di Israele e del Libano alla Casa Bianca per "i primi colloqui significativi tra Israele e Libano dal 1983". E ha aggiunto: "Entrambe le parti desiderano la pace, e credo che ciò accadrà, e in fretta!".