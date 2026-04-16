Medio Oriente, anche l'Italia si candida per i colloqui di pace fra Israele e Libano

16 aprile 2026 a

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La guerra fra Israele e Libano tira dritto verso la tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump, che alla Casa Bianca ha ospitato per primo i colloqui fra le delegazioni. In questo quadro, anche l'Italia si dice pronta a fare la sua parte. Dopo il viaggio in Libano del ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Pechino la Farnesina ha poi lanciato l'invito al termine dell'incontro con l'omologo Wang Yi: "Noi siamo pronti a ospitare in Italia il dialogo israelo-libanesi. Mi pare positivo che il dialogo Israele e Libano sia andato nella giusta direzione". Tajani si dice speranzoso che la situazione diventi meno tesa "anche con l'aiuto della Cina che ha grande potere contrattuale nei confronti dell'Iran".

Gli fa eco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che considera la notizia del cessate il fuoco una occasione per "creare le condizioni per il successo dei negoziati" e quindi per "una pace piena e duratura". E conclude: "In questo quadro, l'Italia continuerà a fare la sua parte contribuendo al mantenimento della pace lungo la Linea Blu attraverso il suo contingente militare in UNIFIL, missione ONU di cui detiene il comando, e a sostenere la sovranità libanese anche attraverso il rafforzamento delle forze armate libanesi".