Hormuz, la Grimaldi “in sicurezza”. In attesa per il transito
I 21 uomini a bordo della "Grande Torino", nave del Gruppo Grimaldi ferma nel Golfo Persico a causa della gierra in Iran, godono di buona salute. Dopo aver trascorso oltre 45 giorni all'ancora in attesa di poter varcare lo Stretto di Hormuz, l'imbarcazione ha fatto scalo ieri ad Abu Dhabi per fare scorta di cibo, acqua e presidi medici. Nonostante la ripresa della navigazione odierna, l'unità resterà confinata nelle acque del bacino.
La sede centrale di Napoli mantiene un dialogo continuo con il personale di bordo, fornendo loro costanti aggiornamenti. La "Grande Torino" — varata nel 2018, lunga 200 metri e capace di trasportare 7.600 veicoli — aveva caricato auto nuove in Estremo Oriente per la rivendita prima dello stop.
La compagnia attende ora di conoscere i dettagli operativi della tregua per capire quando sarà possibile attraversare in sicurezza lo stretto.