Medio Oriente, la profezia di Trump: "Accordo con Iran a portata di mano"

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09 aprile 2026 a

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Il presidente americano Donald Trump si è detto ''molto ottimista'' sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Intervistato dalla Nbc News, Trump ha sostenuto che i leader iraniani "parlano in modo molto diverso quando sono a un incontro rispetto a quando parlano con la stampa. Sono molto più ragionevoli". Quindi, ha aggiunto Trump, i leader iraniani "accettano tutto ciò che devono accettare. Ricordate, sono stati conquistati. Non hanno un esercito". Ma, ha sottolineato il presidente americano, nel caso in cui gli iraniani ''non raggiungano un accordo, sarà molto doloroso".

Usa, Rutte incontra Trump: "Lui deluso dalla Nato, ma Europei sono leali". Washington valuta contromisure

Qualche ora prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva nuovamente criticato aspramente la Nato e apparentemente ribadito le sue minacce riguardo alla Groenlandia dopo aver incontrato a porte chiuse alla Casa Bianca il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte. Un confronto durante il quale sarebbe stato discusso anche un'eventuale uscita degli Usa dalla Nato. dopo l'indignazione manifestata da Trump nei confronti degli alleati per non essersi uniti alla sua guerra contro l'Iran.