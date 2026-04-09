L'avvertimento di Israele: "Evacuate Beirut sud per raid contro Hezbollah"

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09 aprile 2026 a

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L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i sobborghi meridionali di Beirut, ovvero Dahiyeh, roccaforte del gruppo armato libanese Hezbollah, in vista di nuovi raid aerei. "Le Forze di difesa israeliane (Idf) continuano a operare e attaccare le infrastrutture militari appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah in tutta la Dahiyeh. Le Idf non intendono farvi del male, pertanto, per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente", avverte il portavoce dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, in un post su X.

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Intanto l'esercito libanese ha dichiarato di aver liberato il ponte di Qasmieh dopo che Israele lo aveva colpito mercoledì e di aver schierato un'unità nelle vicinanze. Il ponte rappresenta l'ultimo punto di attraversamento diretto per la maggior parte del traffico diretto verso la città costiera di Tiro, sul fiume Litani, la linea di confine strategica che separa il Libano meridionale dal resto del Paese.