"La terra è piuttosto piccola", Artemis entra nella fase finale per l'orbita lunare

06 aprile 2026 a

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Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella fase finale del loro percorso verso un'orbita lunare, che ora esercita una attrazione gravitazionale sulla navicella spaziale maggiore di quella terrestre.

La capsula Orion della Nasa - con a bordo gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, e Jeremy Hansen - hanno trascorso la Pasqua in preparazione del sorvolo sul lato nascosto della Luna mai compiuto prima d'ora da una missione con equipaggio. Oggi 6 aprile, entro le 20:00 ora italiana, l'equipaggio dovrebbe superare il record stabilito dalla missione Apollo 13 del 1970: nel punto di massimo avvicinamento, si troveranno a meno di 6.400 chilometri dal satellite,

Nel corso della missione non mancano comunque gli imprevisti, come l'inconveniente legato alla toilette. Fino a quando il bagno non sarà riparato, il Controllo missione ha istruito gli astronauti a utilizzare ulteriori sacchetti di raccolta dell'urina di riserva. Gli ingegneri sospettano che a provocare il problema sia stato il ghiaccio, che avrebbe ostruito il tubo.

Piccolezze rispetto la grandezza della missione: si tratta del primo equipaggio diretto sulla Luna in oltre 53 anni, che riprende da dove il programma Apollo della Nasa si era interrotto. "La Terra è piuttosto piccola e la Luna sta decisamente diventando più grande", ha riferito il pilota Victor Glover.