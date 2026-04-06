Iran, le 24 ore decisive. Trump: "Hormuz? Passo avanti ma non basta"

Tommaso Manni 06 aprile 2026 a

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"Hanno fatto una proposta, ed è una proposta significativa. È un passo significativo. Non è abbastanza, ma è un passo molto significativo". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca delle ultime proposte emerse per porre fine al conflitto in Iran. "Vedremo che cosa succederà", ha aggiunto Trump, che per le 19 ora italiana ha in programma una conferenza stampa. I commenti di Trump sono arrivati in occasione dell'annuale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, dove ha anche ribadito che la leadership iraniana è ora "molto più ragionevole". "Il primo regime è stato eliminato, il secondo regime è stato eliminato. Ora il terzo gruppo di persone con cui abbiamo a che fare non è così radicalizzato, e pensiamo che in realtà siano molto più intelligenti", ha detto Trump.

E c'è un ultimatum. La scadenza fissata per martedì alle 20 ora della costa est Usa per un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz è definitiva. Alla domanda posta da un giornalista, che durante l'Easter Egg Roll alla Casa Bianca ha chiesto appunto se sia definitiva la scadenza da lui fissata, Trump ha risposto "sì".

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Gli Stati Uniti, inoltre, continueranno la campagna di bombardamenti contro l'Iran se Teheran non accetterà di fermarsi sul fronte nucleare. Il presidente ha spiegato di aver utilizzato espressioni forti in un recente post sui social, in cui minacciava attacchi contro ponti e infrastrutture energetiche iraniane, "per far passare il messaggio". Trump ha ribadito che l'Iran "non può avere un'arma nucleare" e ha accusato la leadership di Teheran di non voler cedere. "Se non lo fanno, non avranno più ponti, non avranno centrali elettriche, non avranno più nulla", ha affermato, sottolineando che le operazioni militari proseguiranno finché non ci sarà una resa.

Il presidente ha anche aggiornato sulla vicenda dei due piloti del caccia Usa abbattuto in Iran venerdì e recuperati: "Si stanno riprendendo molto bene". "Sta davvero bene", ha detto Trump riferendosi al pilota che ha trascorso più di un giorno nascosto in Iran prima di essere salvato nel corso di un'operazione Usa. "Si stanno riprendendo molto bene entrambi", ha aggiunto, "erano entrambi feriti e stanno bene".