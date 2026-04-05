Medio Oriente, la minaccia di Trump all'Iran: "Finirete all'inferno"

Foto: LaPresse

05 aprile 2026 a

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"Martedì in Iran sarà il 'Giorno delle centrali elettriche' e il 'Giorno dei ponti', tutto in uno. Non c'è mai stato niente di simile!!!". L'ha ribadito il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, ricordando l'ultimatum a Teheran affinché trovi un accordo con gli Usa entro le 18 di martedì (le 2 di notte italiane), o "si scatenerà l'inferno". "Aprite quel fottuto Stretto, pazzi bastardi, o finirete all'inferno - vedrete! Sia lodato Allah", ha concluso.

"Lo abbiamo recuperato!". Trump annuncia il salvataggio del secondo pilota Usa

Intanto il capo della Casa Bianca ha annunciato una conferenza stampa dopo il salvataggio del secondo pilota statunitense. "Terrò una conferenza stampa, con i militari, nello Studio Ovale, lunedì alle 13. Dio benedica i nostri grandi guerrieri militari!". Così, su Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l'operazione di salvataggio del pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran.