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Medio Oriente, la minaccia di Trump all'Iran: "Finirete all'inferno"

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Foto: LaPresse
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"Martedì in Iran sarà il 'Giorno delle centrali elettriche' e il 'Giorno dei ponti', tutto in uno. Non c'è mai stato niente di simile!!!". L'ha ribadito il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, ricordando l'ultimatum a Teheran affinché trovi un accordo con gli Usa entro le 18 di martedì (le 2 di notte italiane), o "si scatenerà l'inferno". "Aprite quel fottuto Stretto, pazzi bastardi, o finirete all'inferno - vedrete! Sia lodato Allah", ha concluso.

 

 

 

Intanto il capo della Casa Bianca ha annunciato una conferenza stampa dopo il salvataggio del secondo pilota statunitense. "Terrò una conferenza stampa, con i militari, nello Studio Ovale, lunedì alle 13. Dio benedica i nostri grandi guerrieri militari!". Così, su Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l'operazione di salvataggio del pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran.

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