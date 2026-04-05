Iran, Trump annuncia il salvataggio del secondo pilota Usa: "Lo abbiamo recuperato!"

05 aprile 2026 a

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"Lo abbiamo recuperato! Miei concittadini americani, nelle ultime ore, le Forze Armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle operazioni di ricerca e salvataggio più audaci della storia del nostro Paese, a favore di uno dei nostri incredibili ufficiali di equipaggio, che è anche un Colonnello molto rispettato, e sono entusiasta di comunicarvi che ora è sano e salvo!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando in un post su 'Truth' il ritrovamento del pilota militare Usa che risultava disperso a seguito dell'abbattimento di un caccia Usa avvenuto nel sud-ovest dell'Iran. "Questo coraggioso guerriero si trovava dietro le linee nemiche, tra le insidiose montagne dell'Iran, braccato dai nostri nemici, che si avvicinavano sempre di più, ma non è mai stato veramente solo perché il suo Comandante in Capo, il Segretario alla Guerra, il Capo di Stato Maggiore Congiunto e i suoi commilitoni monitoravano la sua posizione 24 ore su 24 e pianificavano diligentemente il suo salvataggio. Su mio ordine, le Forze Armate statunitensi hanno inviato decine di aerei, armati con le armi più letali al mondo, per recuperarlo. Ha riportato delle ferite, ma si riprenderà completamente", ha aggiunto Trump.

"Questa miracolosa operazione di ricerca e salvataggio si aggiunge al riuscito salvataggio di un altro coraggioso pilota, già avvenuto ma che non abbiamo confermato per non compromettere la nostra seconda operazione di salvataggio. È la prima volta nella storia militare che 2 piloti statunitensi vengono salvati, separatamente, in profondità nel territorio nemico. Non abbandoneremo mai un combattente americano!", ha aggiunto Trump. "Il fatto che siamo riusciti a portare a termine entrambe le operazioni, senza che un solo americano venisse ucciso o ferito, dimostra, ancora una volta, che abbiamo raggiunto una schiacciante supremazia aerea sui cieli iraniani. Questo è un momento di cui tutti gli americani, repubblicani, democratici e chiunque altro, dovrebbero essere orgogliosi e uniti. Abbiamo davvero le forze armate migliori, più professionali e letali della storia del mondo. Dio benedica l'America, Dio benedica le nostre truppe e buona Pasqua a tutti!", ha concluso Trump.