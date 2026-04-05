La minaccia di Trump: "Accordo entro 48 ore o faremo saltare in aria l'Iran"

Foto: Ansa

05 aprile 2026 a

a

a

Se l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese". L'ha affermato il presidente americano Donald Trump ad ABC News. Trump, in un'intervista telefonica con la corrispondente politica senior di ABC News, Rachel Scott, ha affermato di aspettarsi che il governo iraniano raggiunga un accordo entro "giorni, non settimane". "Se succede, succede. E se non succede, faremo saltare in aria l'intero Paese", ha detto.

"Martedì alle 20". L'ultimatum di Trump per la riapertura di Hormuz

"Faremo saltare in aria, come ho detto, sarà il giorno del ponte e sarà il giorno della centrale elettrica in Iran". Trump ha affermato che "poco" è "off limits" se non si raggiungerà un accordo. Alla domanda se ciò significasse che tra gli obiettivi ci sarebbero state anche infrastrutture civili, Trump ha risposto: "Non voglio parlarne". Trump non esclude l'invio di truppe di terra in Iran. "Non credo sia necessario, ma non escludo nulla", ha detto. Quando gli è stato chiesto se avrebbe esteso la scadenza per dare all'Iran più tempo per raggiungere un accordo di pace, Trump ha risposto: "Hanno tutto il tempo per trovare un accordo". "Non vogliono trovare un accordo; il loro intero Paese andrà distrutto", ha concluso.