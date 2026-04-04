Meloni, missione energia nel Golfo: incontro con al Thani a Doha

Gianni Di Capua 04 aprile 2026 a

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Continua la missione di Giorgia Meloni nel Golfo per rinforzare la sicurezza energetica dell'Italia in uno scenario internazionale di grande instabilità per la regione e non solo. Tanto che la premier è la prima leader occidentale ad andarci dopo l'intensificazione del conflitto. Il Presidente del Consiglio, è appena ripartita da Gedda (prima tappa della visita nella regione del Golfo, durante la quale sono previsti incontri anche con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti) dove ieri sera è stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. L'incontro ha anche permesso di discutere di come assicurare gli approvvigionamenti energetici e ridurre l'impatto della crisi su imprese e cittadini. I due leader hanno anche concordato sull'importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

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Meloni e il Principe Mohammed hanno infine discusso del partenariato strategico lanciato tra le due Nazioni in occasione della precedente missione del Presidente del Consiglio ad Al-Ula (gennaio 2025) e hanno concordato sull'importanza, ancora più nell'attuale scenario regionale e internazionale, di sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa.

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La premier intanto è giunta a Doha, in Qatar, per la seconda tappa della sua trasferta nella regione sullo sfondo della crisi innescata dal conflitto in Iran. Meloni incontrerà qui - conferma la presidenza del Consiglio - l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.