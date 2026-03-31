Iran, missili sul deposito di munizioni: Trump posta il video. La strategia per Hormuz

31 marzo 2026 a

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Gli Stati Uniti hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando bombe bunker-buster da 2.000 libbre. Lo ha riferito il Wall Street Journal, citando un funzionario Usa. Il presidente Donald Trump ha pubblicato un video non sottotitolato sul social Truth che mostra una catena di esplosioni che illumina il cielo notturno: il funzionario spiega che il video avrebbe immortalato l'attacco.

JUST IN: Isfahan shaken by massive blasts following U.S.-Israeli strikes. pic.twitter.com/0lTBhJ0b7C — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 31, 2026

Segnali discordanti dopo l'ultimatum Usa all'Iran sui negoziati. Il presidente Trump ha detto ai suoi collaboratori di essere disposto a porre fine alla guerra contro l'Iran anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere in gran parte chiuso. Lo riporta il Wall Street Journal che cita come fonti funzionari dell'amministrazione statunitense. In questo caso, continuerebbe il controllo di Teheran sullo stretto e si rimanderebbe a data da destinarsi l'operazione per riaprirlo completamente, osserva il Wall Street Journal. Negli ultimi giorni, Trump e i suoi collaboratori hanno valutato che una missione volta a sbloccare la navigabilità dello stretto di Hormuz avrebbe prolungato il conflitto oltre la sua tempistica prevista di quattro-sei settimane. Pertanto, l'amministrazione Usa si potrebbe orientare a raggiungere i propri obiettivi principali, ovvero indebolire la marina iraniana e le sue scorte di missili, e ridurre gradualmente le attuali ostilità, esercitando al contempo pressioni diplomatiche su Teheran affinché ripristini il libero flusso degli scambi commerciali. Se ciò fallisse, Washington eserciterebbe pressioni sugli alleati in Europa e nel Golfo affinché assumano un ruolo guida nella riapertura dello stretto, hanno affermato i funzionari.