Crisi energetica, riunione del G7: "Stabilità prezzi e resilienza finanziaria"

30 marzo 2026 a

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I ministri dell'Energia e delle Finanze del G7, insieme ai governatori delle banche centrali, si sono riuniti oggi 30 marzo per discutere della crisi innescata dal conflitto in Medio Oriente e del suo impatto sui costi energetici. ''Siamo pronti ad adottare tutte le misure necessarie, in stretta collaborazione con i nostri partner, per preservare la stabilità e la sicurezza del mercato energetico - si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione - Riconosciamo l'importanza di un'azione internazionale coordinata per mitigare le ripercussioni e salvaguardare la stabilità macroeconomica''. Di qui, le banche centrali del G7 ''sono fermamente impegnate a mantenere la stabilità dei prezzi e a garantire la continua resilienza del sistema finanziario''.

Fra gli obiettivi, anche quello di monitorare attentamente "l'impatto delle pressioni" del conflitto sui prezzi e sull'inflazione. Ma non solo l'aspetto economico perché resta cruciale anche la sicurezza della navigazione marittima dopo il blocco di Hormuz. Il G7 ha poi espresso l'incondizionato sostegno all'Ucraina "nella difesa della sua integrita territoriale, del suo diritto all'esistenza, della sua liberta, sovranita e indipendenza", ribadendo l'impegno a mantenere la pressione sulla Russia al fine di raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina.