La minaccia di Trump: "Prenderemo il petrolio dell'Iran"

Ignazio Riccio 30 marzo 2026 a

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“Potremmo impadronirci dell’isola di Kharg, forse sì, forse no. Abbiamo molte opzioni. Ad essere sinceri, la cosa che preferisco è estrarre petrolio dall’Iran, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’. Ma sono persone stupide. Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente”. Con queste parole, riportate dal “Financial Times”, Donald Trump ha rilanciato un messaggio dal forte impatto politico e geopolitico, riaccendendo il dibattito sulla strategia americana nei confronti dell’Iran e, in particolare, sul ruolo delle infrastrutture energetiche nel quadro delle tensioni mediorientali.

Le affermazioni, per il tono diretto e senza mediazioni diplomatiche, hanno immediatamente attirato l’attenzione internazionale, soprattutto perché fanno riferimento a uno dei punti più sensibili dell’economia iraniana: l’isola di Kharg, snodo cruciale per l’esportazione del petrolio del Paese. L’isola di Kharg rappresenta da decenni il principale terminal petrolifero dell’Iran. Attraverso questo hub passa una parte significativa delle esportazioni di greggio iraniano, rendendolo un asset strategico non solo per Teheran, ma anche per gli equilibri energetici globali.

Proprio per questo motivo, qualsiasi ipotesi – anche solo evocata a livello politico – di controllo o pressione su questa infrastruttura viene interpretata come un segnale di possibile escalation. In un’area già caratterizzata da tensioni ricorrenti, il tema del petrolio continua a essere uno dei principali fattori di instabilità.

Alle dichiarazioni riportate si aggiunge un contesto regionale già in movimento. Secondo diverse fonti internazionali, gli Stati Uniti avrebbero recentemente rafforzato la propria presenza militare in Medio Oriente, con l’invio di ulteriori contingenti e il potenziamento delle misure di sicurezza nelle basi già operative nell’area. Ufficialmente si tratterebbe di azioni di deterrenza, volte a prevenire possibili attacchi o a rispondere rapidamente a eventuali crisi. Tuttavia, in uno scenario così delicato, ogni rafforzamento militare viene osservato con estrema attenzione da parte degli analisti internazionali, che non escludono il rischio di incidenti o escalation non intenzionali.

Nonostante il linguaggio duro e le tensioni sul piano militare, restano attivi canali di comunicazione indiretta tra Washington e Teheran. Secondo varie ricostruzioni della stampa internazionale, questi contatti avverrebbero attraverso mediatori regionali e avrebbero l’obiettivo di evitare una rottura totale del dialogo.

In particolare, si parla di interlocuzioni informali che coinvolgerebbero attori del Golfo e altri Paesi terzi, con la finalità di mantenere una linea minima di comunicazione su questioni di sicurezza e stabilità regionale. Tuttavia, il margine negoziale appare ridotto e le posizioni restano distanti su quasi tutti i dossier principali.

Il nodo centrale della crisi resta il petrolio iraniano e il suo ruolo nel mercato globale. Le sanzioni internazionali, le tensioni militari e le dichiarazioni politiche contribuiscono a creare un quadro estremamente volatile, in cui le infrastrutture energetiche assumono un valore strategico sempre più rilevante.

In questo contesto, l’isola di Kharg non è soltanto un punto geografico, ma un simbolo della vulnerabilità economica dell’Iran e, allo stesso tempo, della capacità di influenza delle grandi potenze sulle rotte energetiche mondiali. Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una crisi potenziale ancora non esplosa, ma caratterizzata da elementi di forte instabilità: retorica politica aggressiva, rafforzamenti militari, canali diplomatici fragili e un mercato energetico estremamente sensibile. Le parole riportate dal “Financial Times” si inseriscono dunque in un contesto già carico di tensione, dove ogni dichiarazione può contribuire a spostare ulteriormente gli equilibri, rendendo il Medio Oriente uno dei principali epicentri della geopolitica globale contemporanea.