Parigi, incendio all'hotel Le Bristol: lievi feriti

25 marzo 2026 a

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Un grande incendio è scoppiato questa mattina nella cucina del lussuoso hotel Le Bristol, nell'ottavo arrondissement di Rue du Faubourg Saint-Honoré a Parigi. Una persona sarebbe stata medicata sul posto per ferite lievi mentre gli ospiti e il personale dello stabile, circa 400 persone, sono stati evacuati. L'incendio sarebbe sotto controllo anche se non ancora completamente domato. Situato in rue du Faubourg-Saint-Honoré, non lontano dal Palazzo dell'Eliseo, il Bristol è un palazzo appartenente alla multinazionale tedesca Oetker.