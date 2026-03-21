Ucraina, generale Usa si ubriaca e perde le mappe segrete

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Angela Bruni 21 marzo 2026 a

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Un ex generale dell'esercito americano, incaricato di sovrintendere al supporto militare Usa a Kiev, avrebbe smarrito le mappe riservate su un treno in Europa e subito una commozione cerebrale in seguito a un "eccessivo consumo di alcol" durante una cena in Ucraina. È quanto si legge in un rapporto di 50 pagine, datato 12 marzo e rivelato dal quotidiano Kyiv Independent, secondo il quale il generale di brigata in pensione Antonio Aguto Jr., a capo del Security Assistance Group-Ukraine con sede in Germania, ha violato le procedure di sicurezza nella gestione delle mappe classificate a bordo di un treno noleggiato dal Dipartimento di Stato Usa. Il rapporto, redatto in seguito a tre denunce anonime, rileva che Aguto, durante un viaggio verso Kiev nel marzo 2024, aveva affidato impropriamente la custodia delle mappe al personale anziché a un corriere diplomatico, come previsto. Al ritorno in Germania, si scoprì che i documenti, classificati "top secret", erano state smarrite e dimenticate su un treno ucraino. I preziosi documenti, conservati in un tubo cilindrico non protetto in violazione del protocollo, sarebbero stati restituiti il ​​giorno dopo.

Aguto si era assunto la responsabilità della grave imprudenza ma, complice l'eccessivo amore per la bottiglia, si sarebbe messo nuovamente nei guai abbastanza presto. Il rapporto infatti ricorda un altro episodio, avvenuto il 14 maggio 2024, nel quale l'alto ufficiale aveva mostrato segni di "progressivo declino" durante un incontro con l'allora segretario di Stato Antony Blinken e l'ambasciatrice statunitense in Ucraina Bridget Brink. Il comportamento bizzarro mostrato da Aguto in quell'occasione, spiega il documento, era dovuto a una commozione cerebrale rimediata la sera prima in preda all'ebbrezza. Il generale, a quanto si apprende, era caduto ben tre volte dopo una maratona alcolica di sei ore durante le quali aveva ingurgitato da solo un litro di 'chacha', distillato georgiano la cui gradazione può superare il 70%. Aguto, per giunta, non si stava sbronzando nel tempo libero ma era impegnato in una cena di lavoro in un ristorante insieme a un collaboratore non identificato. Aguto ha lasciato il comando del Security Assistance Group-Ukraine nell'agosto 2024, poco prima di congedarsi dall'esercito. Non è chiaro quanto spontaneo sia stata la decisione di abbandonare un incarico troppo delicato per conciliarsi con una propensione per l'etilismo così cospicua.