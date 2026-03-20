Iran, ucciso Esmail Ahmadi: era il nuovo capo dell'intelligence

20 marzo 2026 a

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Un mandato effimero quello di Esmail Ahmadi, il nuovo capo dell'intelligence dei Basji che è stato ucciso oggi in un raid dopo pochi giorni dal suo insediamento al posto di Gholamreza Soleimani, anch'esso eliminato dall'Idf. L'agenzia Tasnim, che conferma la notizia, lo ricorda come "uno dei pilastri più importanti dell'organizzazione", in cui ricopriva ruoli chiave di materia di sicurezza. Intanto, un messaggio attribuito alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei chiede di intensificare gli sforzi e colmare il vuoto lasciato da Khatib. Fra gli obiettivi neutralizzati, anche Ali Mohammad Naini, portavoce delle Guardie della Rivoluzione iraniane. Un regime sempre più decapitato.

Nella notte, intanto, l'Iran ha sferrato un nuovo attacco missilistico su Israele, che ha annunciato di aver effettuato attacchi contro obiettivi militari in Siria colpendo un centro di comando e armi. Un raid che, Israele fa sapere, è avvenuto dopo che ieri 19 marzo in Siria sono stati attaccati civili di etnia drusa. "L'Idf non tollererà alcun danno alla popolazione drusa in Siria e continuerà a operare per difenderla", ha ammonito l'esercito.

Sul suo account social, il presidente israeliano Isaac Herzog ha rivolto i saluti di Nowruz al popolo iraniano, lodando la loro "dignità" e il "desiderio di libertà" ed esprimendo speranza per un futuro migliore. "Voi, il popolo iraniano, meritate di meglio. Meritate un futuro diverso" ha detto, aggiungendo di sperare che entrambe le nazioni un giorno "celebrino di nuovo Nowruz insieme" in uno spirito di cooperazione e pace.