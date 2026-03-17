Iran, Israele decapita l'Iran e colpisce Hezbollah. Tensioni Usa-Nato

17 marzo 2026 a

a

a

Dopo Ali Khamenei è la volta di Ali Larijani. Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, considerato da molti il leader de facto e ad interim dopo la scomparsa della Guida Suprema, è stato ucciso in un raid israeliano. Ma non è l'unico. Lo Stato ebraico ha infatti annunciato di aver eliminato anche Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij sottoposte ai Pasdaran che hanno confermato la notizia. "Hanno raggiunto tutti i membri sconfitti dell'asse del male nelle profondità dell'inferno" ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, mentre per il premier Benjamin Netanyahu la morte di Larijani è un tassello fondamentale per dare alla popolazione iraniana "l'opportunità di rimuovere il regime". Un video rilanciato da Iran International mostra infatti residenti del quartiere Chitgar di Teheran che gridano di gioia dopo l'uccisione di Ali Larijani.

Brancola ancora nel buio la sorte di Mojatba Khamenei, il figlio dell'ayatollah rimasto ferito nello strike che ha ucciso il padre. Circolano indiscrezioni circa un suo trasferimento segreto a Mosca per l'ottenimento di cure, ma resta il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Al momento, la presenza in Russia resta smentita dall'ambasciatore iraniano in loco. Dall'altra parte, in merito alla guerra, il presidente Trump ha lanciato nuovo ottimismo sostenendo che il conflitto si concluderà "entro due settimane". Meno sereno, invece, il rapporto con gli alleati della Nato che si sono rifiutati di prender parte alle operazioni militari nello Stretto di Hormuz. "Non sono sorpreso del loro comportamento ma siamo di gran lunga il paese più potente al momento e non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno" ha detto il Tycoon, che ha ordinato oggi alla nave anfibia d'assalto USS Tripoli - con a bordo 2mila marines - di salpare da Singapore in direzione Medio Oriente.

Fra i vari attori, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero unirsi a una "iniziativa internazionale" a guida Usa per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il presidente americano ha però dovuto incassare le dimissioni del direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano Joe Kent come atto di protesta nei confronti della decisione dell'amministrazione americana di attaccare l'Iran. Secondo Kent, l'Iran non costituirebbe una minaccia imminente e la guerra sarebbe iniziata per la pressione di Israele.

La diplomazia internazionale intanto tenta di muoversi per raffreddare almeno uno dei fronti aperti, quello del Libano. Israele continua a colpire le postazioni dei terroristi sciiti di Hezbollah. Al riguardo, il ministro della Difesa Crosetto ha detto "che le alternative sono due: o in qualche modo gli Hezbollah vengono disarmati da una missione multilaterale delle Nazioni Unite o li disarma Israele con la guerra, come sta facendo adesso". E sulle parole di Trump ha detto: "Non è che i paesi hanno detto no a mettere in sicurezza Hormuz, hanno detto no a una missione che poteva sembrare quasi un ingresso in guerra in quel canale. Ciò che auspicano tutti i Paesi, ciò che tutti auspichiamo è una missione multilaterale, internazionale, che in qualche modo possa garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Se ci pensasse l'Onu, se le Nazioni Unite si mettessero alla testa di questa cosa a quel punto probabilmente tutte le nazioni, non soltanto quelle europee, ma penso anche quelle asiatiche, sarebbero d'accordo. Una missione di questo tipo riuscirebbe a mettere attorno al tavolo quasi tutto il mondo, perché non provare a farla?". Continua la guerra che infiamma il Medio Oriente e il Golfo Persico e che ridisegna gli equilibri mondiali.