Francia, Sarkozy di nuovo a processo per i fondi ricevuti da Gheddafi

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Andrea Riccardi 16 marzo 2026 a

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Nicolas Sarkozy dovrà comparire davanti alla Corte d'appello di Parigi per affrontare un nuovo processo relativo alle accuse di aver cospirato per ricevere finanziamenti illeciti per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. L'ex presidente francese, in carica tra il 2007 e il 2012, nega qualsiasi illecito. L'anno scorso, Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata all'ottenimento di fondi per la campagna elettorale dal regime di Gheddafi. È diventato il primo ex capo di Stato di un Paese dell'Unione europea a scontare una pena detentiva e il primo leader francese del dopoguerra a finire dietro le sbarre. Dopo 20 giorni trascorsi nella prigione parigina di La Santé che ha descritto come "estenuanti" e un "incubo", Sarkozy è stato rilasciato a novembre, in attesa dell'appello, e ha pubblicato un libro sulla propria esperienza in carcere. Per la sua stessa sicurezza, è stato detenuto in isolamento, in una cella individuale di circa 9 metri quadrati con doccia e servizi igienici privati.

Nel processo dello scorso anno, la procura ha accusato Sarkozy di aver stretto un accordo, nel 2005, quando era ministro degli Interni, con Gheddafi per ottenere finanziamenti per la campagna presidenziale del 2007, vinta poi, in cambio del sostegno al governo libico, allora isolato, sulla scena internazionale. L'anno scorso, Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di cospirazione per il piano volto a ottenere fondi elettorali dalla Libia. È stato assolto da altre tre accuse di corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici libici e finanziamento illecito della campagna elettorale.

Sarkozy sarà processato nuovamente nell'appello che inizierà lunedì, dopo che lui ha presentato ricorso contro la condanna e il pubblico ministero ha presentato a che lui ricorso ma contro le assoluzioni. In caso di condanna, Sarkozy, 71 anni, rischia fino a 10 anni di carcere.

Nel primo processo la corte ha appreso che, in cambio dei fondi per la campagna elettorale di Sarkozy, il regime libico aveva richiesto favori diplomatici, legali e commerciali, e che si intendeva che Sarkozy avrebbe riabilitato l'immagine internazionale di Gheddafi. Il leader autocratico libico, il cui governo, lungo 41 anni, era stato segnato da violazioni dei diritti umani, era stato isolato a livello internazionale a causa dei legami del regime con il terrorismo, incluso l'attentato al volo Pan Am 103 caduto a Lockerbie, in Scozia, nel dicembre 1988. Ipubblici ministeri hanno accusato membri dell'entourage di Sarkozy di aver incontrato membri del regime di Gheddafi in Libia nel 2005. Poco dopo essere diventato presidente nel 2007, Sarkozy invitò il leader libico per una lunga visita di Stato a Parigi, durante la quale allestì la sua tenda beduina nei giardini vicino al Palazzo dell'Eliseo.

Nel 2011, Sarkozy pose la Francia in prima linea nei raid aerei guidati dalla Nato contro le truppe di Gheddafi, che contribuirono a rovesciare il suo regime. Gheddafi fu catturato e ucciso nell'ottobre del 2011. Nel caso in questione, un totale di 10 persone dovranno affrontare un nuovo processo d'appello.