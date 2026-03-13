Iran, ancora un missile su Ankara: è il 3 in 7 giorni

13 marzo 2026 a

La Turchia rende noto che le difese della NATO hanno intercettato un missile proveniente dall'Iran, il terzo in una settimana. Ankara ha chiesto spiegazioni alla Repubblica islamica. I residenti della città meridionale di Adana hanno riferito di aver udito una forte esplosione e il rumore delle sirene nella base aerea di Incirlik, utilizzata dalle forze statunitensi. Non sono state segnalate vittime.

"Adottiamo con decisione e senza esitazione tutte le misure necessarie contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese. Sono in corso consultazioni con il Paese interessato per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente - ha detto la Turchia - Tutti gli sviluppi nella regione vengono monitorati attentamente e valutati con la massima priorità dati alla sicurezza nazionale". Negli scorsi giorni la Nato ha schierato un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot nella provincia sud-orientale di Malatya, dove è collocata la stazione radar di Kurecik.