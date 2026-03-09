Iran, l'attacco di Marco Rubio: "A Teheran governo terrorista"

Foto: LaPresse

Tommaso Manni 09 marzo 2026 a

a

a

Attacco frontale del segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, nei confronti del regime di Teheran. Rubio ha evidenziato la natura terrorista del governo iraniano che deve essere messo in ginocchio al più presto dalle forze armate occidentali. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha accusato l'Iran di tentare di "tenere il mondo in ostaggio" con i suoi attacchi contro gli Stati del Golfo e bloccando lo Stretto di Hormuz, definendolo un "regime terrorista". "Penso che tutti noi in questo momento siamo consapevoli della minaccia che questo regime clericale rappresenta per la regione e per il mondo. Stanno cercando di tenere il mondo in ostaggio", ha dichiarato Rubio durante una cerimonia al Dipartimento di Stato, sottolineando che gli Stati Uniti stavano raggiungendo i loro obiettivi nella guerra contro l'Iran.

Iran, Rubio ad ambasciatori in Medio Oriente: "Evitate di alimentare tensione"

"Noi abbiamo visto come conducono atti di terrorismo usando armi come missili, droni e l'obiettivo di questa missione è distruggere la loro possibilità di continuare a farlo - ha proseguito il segretario di Stato americano - L'obiettivo della missione in Iran è chiaro: distruggere le abilità del regime di lanciare missili, distruggere i loro missili e i lanciatori, distruggere le industrie e gli stabilimenti che costruiscono questi missili e distruggere la loro marina". Il segretario di Stato statunitense non ha dubbi sul fatto che, al termine della missione, il mondo sarà un posto migliore. "Questo regime ha meno missili, meno lanciatori, meno industrie. Sarà decimato, il mondo sarà un posto migliore quando questa sarà una missione compiuta".