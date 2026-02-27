Iran, Rubio ad ambasciatori in Medio Oriente: "Evitate di alimentare tensione"

Redazione 27 febbraio 2026 a

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha chiesto agli ambasciatori statunitensi in Medio Oriente di evitare dichiarazioni pubbliche che possano alimentare le tensioni o indebolire la pressione esercitata da Donald Trump sull'Iran affinché rinunci alle sue capacità nucleari. Lo riporta il Guardian, citando un memorandum interno della diplomazia Usa. "Date le crescenti tensioni nella regione, i capi missione e le ambasciate devono astenersi da dichiarazioni pubbliche, interviste o attività sui social media che possano infiammare l'opinione pubblica regionale, compromettere questioni politiche delicate o complicare le relazioni degli Stati Uniti - si legge nel documento - La disciplina nei messaggi pubblici è essenziale, soprattutto in questo momento". All'interno dell'Amministrazione, sottolinea il quotidiano, la direttiva è stata interpretata come un richiamo implicito all'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, che durante un'intervista al commentatore conservatore Tucker Carlson ha sostenuto che Israele avrebbe un diritto "biblico" su gran parte del Medio Oriente. Il memorandum, non classificato e firmato da Rubio, non cita Huckabee per nome, ma - secondo il Guardian - la tempistica dell'invio, il 23 febbraio, due giorni dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni, lascia pochi dubbi sull'obiettivo del messaggio.