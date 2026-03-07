Iran, pronta a salpare per il Medio Oriente la portaerei Prince of Wales, ammiraglia marina britannica

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 marzo 2026

Il Regno Unito sta preparando una portaerei per un possibile dispiegamento in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. I lavoratori della Royal Navy a Portsmouth stanno allestendo la Hms Prince of Wales, l'ammiraglia della marina, il che significa che potrebbe essere schierata rapidamente se si decidesse di mobilitarla. Gli equipaggi sono stati avvisati di un potenziale dispiegamento in Medio Oriente, secondo Sky News, che ha anche riferito che il preavviso di partenza della nave è stato ridotto da 10 a 5 giorni. La portaerei dovrà essere scortata da altre imbarcazioni e da un sottomarino. Se schierata, la portaerei si unirebbe alla Hms Dragon, inviataca Cipro. Il conflitto è scoppiato nella regione dopo i raid aerei israelo-americani, che hanno ucciso la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, insieme ad altri 49 alti dirigenti.



Il Ministero della Difesa affermato che i caccia Typhoon e F-35 della Raf hanno continuato ad effettuare operazioni aeree su Giordania, Qatar e Cipro per "difendere gli interessi britannici". Anche gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare le basi militari del Regno Unito per "specifiche operazioni difensive", con un B-1 Lancer arrivato alla Raf Fairford nel Gloucestershire venerdì sera. Altri tre sono seguiti sabato mattina.

Un portavoce del Ministero della Difesa ha spiegato che da gennaio il Regno Unito "sta rafforzando la presenza in Medio Oriente" e che "sono stati schierati per proteggere il popolo britannico Typhoon, jet F-35, sistemi di difesa aerea e 400 unità militari in più, inviati a Cipro".



"Da quando sono iniziati gli attacchi, abbiamo avuto jet britannici in volo per abbattere i droni e abbiamo inviato ulteriori risorse nella regione per rafforzare ulteriormente le nostre difese aeree, tra cui altri Typhoon ed elicotteri Wildcat con missili anti-droni", ha sottolineatoil ministero. "La Hms Prince of Wales è sempre stata in stato di massima allerta e stiamo aumentando la preparazione della portaerei, riducendo il tempo necessario per salpare per qualsiasi dispiegamento." Keir Starmer è stato criticato dai conservatori per la lentezza nell'inviare navi da guerra e aerei in Medio Oriente, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato i bombardamenti. Giovedì, il primo ministro ha annunciato che il Regno Unito avrebbe inviato più aerei da combattimento.