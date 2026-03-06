Ungheria, sequestrato convoglio con oro e milioni di euro e dollari: arrestato anche un generale ucraino

Foto: Ansa

Angela Bruni 06 marzo 2026 a

a

a

L'Ungheria ha sequestrato milioni di euro in contanti e oro da un convoglio ucraino e ha arrestato sette uomini. Tutti ucraini. L'accusa è di riciclaggio di denaro e ha aperto uno scontro tra Kiev e Budapest. Il denaro è l'oro erano trasportati su due veicoli blindati di una banca ucraina. Funzionari ungheresi hanno affermato che gli ucraini arrestati avevano legami con l'intelligence e hanno suggerito che i soldi potessero essere di dubbia provenienza, mentre il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha accusato Budapest di "aver preso ostaggi e rubato denaro". E ha poi accusato il primo ministro ungherese Viktor Orbán di aver montato lo scandalo per ottenere vantaggi politici , in vista delle elezioni legislative convocate per il 12 aprile prossimo. L'amministrazione fiscale e doganale ungherese ha dichiarato di aver aperto un'indagine sulla spedizione, che era composta da 40 milioni di dollari e 35 milioni di euro in contanti, oltre a 9 chili di oro. Ha spiegato inoltre che uno degli arrestati era "un ex generale dei servizi segreti ucraini".



La Oschadbank, la cassa di risparmio statale ucraina, ha dichiarato che il proprio personale stava trasportando denaro contante e oro tra l'Austria e l'Ucraina in un "viaggio di routine", effettuato via terra a causa delle restrizioni sui viaggi aerei per la guerra in corso. Ma il direttore dell'ufficio politico di Orbán, Balázs Orbán, ha espresso dubbi sulla spedizione: "Veicoli blindati pieni di denaro e oro che viaggiano attraverso l'Ungheria non sono il modo in cui di solito funzionano le transazioni finanziarie legittime", ha scritto su X. "La vera domanda è semplice: chi c'è dietro questo denaro e cosa dovrebbe finanziare?" Il sequestro segue una disputa sulle forniture di gas, in cui Ungheria e Slovacchia hanno accusato Kiev di aver deliberatamente ritardato la riparazione di un oleodotto dopo essere stato colpito da un apparente attacco di droni russi. In risposta, Orbán ha posto il veto a ulteriori sanzioni dell'Ue contro la Russia e a un ulteriore prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina.